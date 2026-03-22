«Астон Вилла» прервала серию поражений в АПЛ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Астон Вилла» нанесла поражение «Вест Хэму» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Джон Макгинн (15-я минута) и Олли Уоткинс (68).
«Астон Вилла» прервала трехматчевую серию поражений и с 54 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вест Хэм» (29 очков) располагается на 18-й позиции — в зоне вылета в Чемпионшип.
В другом матче «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:3.
Футбол, Англия, Тур 31
22.03.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Астон Вилла
Джон Макгинн
15′
Олли Уоткинс
68′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
12
Люка Динь
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
24
Амаду Онана
19
Джейдон Санчо
67′
8
Юри Тилеманс
27
Морган Роджерс
77′
10
Эмилиано Буэндия
7
Джон Макгинн
67′
21
Дуглас Луис
11
Олли Уоткинс
87′
18
Тэмми Абрахам
6
Росс Баркли
67′
31
Леон Бэйли
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
18
Матеуш Фернандеш
20
Джаррод Боуэн
19
Пабло
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
29
Аарон Ван-Биссака
45′
83′
27
Сунгуту Магасса
28
Томаш Соучек
83′
55
Мохамаду Канте
32
Фредди Поттс
46′
9
Каллум Уилсон
11
Валентин Кастельянос
46′
17
Адама I Траоре
Статистика
Астон Вилла
Вест Хэм
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
23
9
Удары в створ
7
1
Угловые
6
6
Фолы
3
7
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
