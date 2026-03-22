«Рома» обыграла «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты «Ромы» обыграли «Лечче» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 57-й минуте забил Робиньо Вас.
«Рома» с 54 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Серии A. «Лечче» (27 очков) располагается на 18-й позиции.
Футбол, Италия, 30-й тур
22.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Эузебио Ди Франческо
Голы
Рома
Робиньо Ваз
57′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
2
Девайн Ренч
4
Брайан Кристанте
61
Никколо Пизилли
89′
23
Джанлука Манчини
46′
87
Даниэле Гиларди
12
Константинос Цимикас
75′
3
Анхелиньо
77′
14
Дониэлл Мален
75′
68
Антонио Арена
8
Нейл Эль-Айнауи
51′
78
Робиньо Ваз
7
Лоренцо Пеллегрини
79′
20
Лоренцо Вентурино
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
90′
25
Антонио Галло
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
79
Умар Нгом
50
Сантьяго Пьеротти
81′
85′
6
Алекс Сала
19
Ламек Банда
67′
11
Конан Н`Дри
16
Омри Гандельман
61′
8
Садик Фофана
9
Никола Штулич
61′
99
Валид Чеддира
20
Юльбер Рамадани
85′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
Статистика
Рома
Лечче
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
2
3
Угловые
10
2
Фолы
14
17
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти