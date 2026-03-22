АЕК Николича завершил регулярный сезон в Греции на первом месте

В чемпионате Греции соревнуются 14 сильнейших клубов страны. В течение регулярного сезона они играют по два матча друг с другом: дома и на выезде. После этого лига разбивается в соответствии с результатами первых двух кругов на 3 группы: 4 лучшие команды сыграют плей-офф за чемпионство, финишировавшие на 5-й, 6-й, 7-й и 8-й строчках проведут плей-офф за место в Лиге конференций, а команды, занявшие места с 9-го по 14-е определят в плей-офф выбывшие из Суперлиги клубы.