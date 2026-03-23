«Реал» одержал волевую победу над «Атлетико» в матче чемпионата Испании

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. «Реал» со счетом 3:2 обыграл «Атлетико» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Винисиус (52-я, 72-я минуты) и Федерико Вальверде (55). у проигравших отличились Адемола Лукман (33) и Науэль Молина (66). На 77-й минуте Вальверде был удален с поля, получив прямую красную карточку.
«Реал» набрал 69 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда из Мадрида отстает от «Барселоны» на 4 очка. «Атлетико» прервал серию из четырех побед в чемпионате. Клуб располагается на 4-й строчке с 57 очками.
В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Мальоркой», «Атлетико» примет «Барселону». Встречи пройдут 4 апреля.