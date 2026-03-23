Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
«Интер» продлил серию без побед в Серии А до трех матчей

«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 30-го тура Серии А.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Миланский «Интер» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. В составе «Интера» мяч забил Пио Эспозито (1-я минута). У «Фиорентины» отличился Чер Н’Дур (77).

«Интер» (69 очков) продлил серию без побед в Серии А до трех матчей и остается лидером турнирной таблицы. «Фиорентина» (29) располагается на 16-м месте.

В следующем матче чемпионата «Интер» 5 апреля примет «Рому», «Фиорентина» днем ранее на выезде сыграет против «Вероны».

Фиорентина
1:1
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Италия, 30-й тур
22.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Кристиан Киву
Голы
Фиорентина
Чер Ндур
77′
Интер
Франческо Эспозито
1′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
21
Робин Гозенс
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
4
Марко Брешанини
55′
27
Чер Ндур
60′
65
Фабиано Паризи
69′
17
Джек Харрисон
10
Альберт Гудмундссон
90′
15
Пьетро Комуццо
20
Мойзе Кин
65′
86′
91
Роберто Пикколи
44
Николо Фаджоли
90′
80
Джованни Фаббиан
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
42′
7
Петр Зелиньски
94
Франческо Эспозито
30
Карлос Аугусту
44′
46′
15
Франческо Ачерби
2
Дензел Дюмфрис
86′
11
Луис Энрике
20
Хакан Чалханоглу
69′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
62′
83′
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
68′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Фиорентина
Интер
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
6
4
Угловые
3
5
Фолы
16
12
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
