«Интер» продлил серию без побед в Серии А до трех матчей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Миланский «Интер» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. В составе «Интера» мяч забил Пио Эспозито (1-я минута). У «Фиорентины» отличился Чер Н’Дур (77).
«Интер» (69 очков) продлил серию без побед в Серии А до трех матчей и остается лидером турнирной таблицы. «Фиорентина» (29) располагается на 16-м месте.
В следующем матче чемпионата «Интер» 5 апреля примет «Рому», «Фиорентина» днем ранее на выезде сыграет против «Вероны».
Футбол, Италия, 30-й тур
22.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Кристиан Киву
Голы
Фиорентина
Чер Ндур
77′
Интер
Франческо Эспозито
1′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
21
Робин Гозенс
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
4
Марко Брешанини
55′
27
Чер Ндур
60′
65
Фабиано Паризи
69′
17
Джек Харрисон
10
Альберт Гудмундссон
90′
15
Пьетро Комуццо
20
Мойзе Кин
65′
86′
91
Роберто Пикколи
44
Николо Фаджоли
90′
80
Джованни Фаббиан
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
42′
7
Петр Зелиньски
94
Франческо Эспозито
30
Карлос Аугусту
44′
46′
15
Франческо Ачерби
2
Дензел Дюмфрис
86′
11
Луис Энрике
20
Хакан Чалханоглу
69′
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
62′
83′
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
68′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Фиорентина
Интер
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
6
4
Угловые
3
5
Фолы
16
12
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
