Источник: Зидан достиг устного соглашения о назначении в сборную Франции

Зинедин Зидан достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции (FFF) о назначении на пост главного тренера национальной сборной, сообщает Le Parisien.
По данным источника, 53-летний француз согласовал условия с руководством французского футбола.
Публикация Le Parisien появилась через несколько часов после того, как президент FFF Филипп Диалло заявил, что ему уже известно, кто станет следующим главным тренером сборной Франции. Несмотря на это, официальное объявление, скорее всего, не сделают до отъезда команды в США, чтобы обеспечить нынешнему тренеру Дидье Дешаму максимально комфортные условия для подготовки к чемпионату мира-2026.
Ранее Зидан тренировал «Реал» — в 2016—2018 и 2019−2021 годах.
