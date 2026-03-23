Источник: Зидан достиг устного соглашения о назначении в сборную Франции

Публикация Le Parisien появилась через несколько часов после того, как президент FFF Филипп Диалло заявил, что ему уже известно, кто станет следующим главным тренером сборной Франции. Несмотря на это, официальное объявление, скорее всего, не сделают до отъезда команды в США, чтобы обеспечить нынешнему тренеру Дидье Дешаму максимально комфортные условия для подготовки к чемпионату мира-2026.