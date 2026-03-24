В Чехии задержали несколько десятков человек по делу о договорных матчах

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Чешская полиция во вторник задержала несколько десятков человек в связи со скандалом, связанным с договорными футбольными матчами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным источника, скандал затронул четыре высшие футбольные лиги Чехии, включая молодежные соревнования. Глава Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда заявил, что под следствием в общей сложности находятся 47 человек.
«Мы сделаем все возможное, чтобы мафия, занимающаяся букмекерскими конторами, исчезла из чешского спорта», — сказал Трунда.
Чешская прокуратура подтвердила задержания и заявила, что сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью провели рейды по всей стране.