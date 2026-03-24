Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
В Чехии задержали несколько десятков человек по делу о договорных матчах

В Чехии прошли массовые аресты по делу о договорных футбольных матчах.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Чешская полиция во вторник задержала несколько десятков человек в связи со скандалом, связанным с договорными футбольными матчами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным источника, скандал затронул четыре высшие футбольные лиги Чехии, включая молодежные соревнования. Глава Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда заявил, что под следствием в общей сложности находятся 47 человек.

«Мы сделаем все возможное, чтобы мафия, занимающаяся букмекерскими конторами, исчезла из чешского спорта», — сказал Трунда.

Чешская прокуратура подтвердила задержания и заявила, что сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью провели рейды по всей стране.