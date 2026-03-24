Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Луис Гарсия стал главным тренером «Севильи»

Луиса Гарсию назначили на пост главного тренера «Севильи».

Источник: Getty Images

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Экс-тренер футбольных клубов «Алавес», «Мальорка» и «Вильярреал» испанец Луис Гарсия возглавил «Севилью», сообщается на сайте команды.

Соглашение 53-летнего специалиста с испанским клубом рассчитано до 2027 года. Он сменил на посту Матиаса Альмейду, который был отправлен в отставку с поста главного тренера в понедельник.

«Севилья» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко за 29 сыгранных туров. В декабре клуб завершил выступление в Кубке страны, проиграв «Алавесу» (0:1) на стадии 1/16 финала турнира.

В октябре 2025 года газета Marca сообщила, что Гарсия сменит серба Деяна Станковича на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» и спортивный директор Франсис Кахигао уже некоторое время работает над заключением контракта со специалистом. Однако впоследствии команду возглавил другой испанец — Хуан Карлос Карседо.

Последним местом работы Гарсии был испанский клуб «Алавес», который он возглавлял с июля 2022-го по декабрь 2024 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, одержала 44 победы, 28 раз сыграла вничью и потерпела 36 поражений. Также специалист возглавлял испанские клубы «Мальорка», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Эльче», саудовский «Аль-Шабаб» и «Бани Яс» из ОАЭ.