Луис Гарсия стал главным тренером «Севильи»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Экс-тренер футбольных клубов «Алавес», «Мальорка» и «Вильярреал» испанец Луис Гарсия возглавил «Севилью», сообщается на сайте команды.
Соглашение 53-летнего специалиста с испанским клубом рассчитано до 2027 года. Он сменил на посту Матиаса Альмейду, который был отправлен в отставку с поста главного тренера в понедельник.
«Севилья» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко за 29 сыгранных туров. В декабре клуб завершил выступление в Кубке страны, проиграв «Алавесу» (0:1) на стадии 1/16 финала турнира.
В октябре 2025 года газета Marca сообщила, что Гарсия сменит серба Деяна Станковича на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» и спортивный директор Франсис Кахигао уже некоторое время работает над заключением контракта со специалистом. Однако впоследствии команду возглавил другой испанец — Хуан Карлос Карседо.
Последним местом работы Гарсии был испанский клуб «Алавес», который он возглавлял с июля 2022-го по декабрь 2024 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, одержала 44 победы, 28 раз сыграла вничью и потерпела 36 поражений. Также специалист возглавлял испанские клубы «Мальорка», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте», «Эльче», саудовский «Аль-Шабаб» и «Бани Яс» из ОАЭ.