«К сожалению, этот день настал». Салах доиграет сезон в «Ливерпуле» и уйдет из клуба

Мохаммед Салах и «Ливерпуль» расстаются — теперь уже точно. 33-летний нападающий в своих соцсетях опубликовал видео, в котором объявил, что покинет команду после завершения сезона-2025/26. Пресс-служба мерсисайдцев также сообщила об этом решении.
«Это страсть, история и дух»
Египтянин обратился к болельщикам с трогательной прощальной речью.
«К сожалению, этот день настал. Я покину “Ливерпуль” по окончании сезона. Хочу начать с того, что никогда не мог себе представить, что эта команда, город и люди станут такой частью моей жизни. “Ливерпуль” — не просто футбольный клуб. Это страсть, история и дух, которые невозможно по-настоящему объяснить кому-то», — сказал Салах в самом начале.
Также Мо тепло высказался о партнерах по команде и сотрудниках клуба.
«Спасибо всем, особенно моим товарищам по команде — и бывшим, и нынешним — и фанатам. Не хватает слов, чтобы поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказывали. Вы находились рядом в лучший период моей карьеры и всегда стояли со мной плечом к плечу», — добавил Салах.
Вскоре последовало и сообщение от «Ливерпуля»: пресс-служба красных опубликовала релиз, в котором подчеркнула, что форвард хотел максимально оперативно рассказать о своем решении.
При этом церемонии прощания с Мохаммедом в ближайшее время ждать не стоит.
«Нам еще предстоит сыграть много матчей, и Салах полностью сосредоточен на том, чтобы помочь “Ливерпулю” завершить сезон с максимально возможным результатом. Поэтому время для полноценного празднования его наследия и достижений наступит позже», — отмечается на сайте «Ливерпуля».
Где Салах продолжит карьеру?
Напомним, в апреле 2025-го Салах продлил контракт с мерсисайдцами на два года. Однако серьезные предпосылки к тому, что египтянин не проведет в клубе весь срок, появились зимой.
К началу декабря нападающий лишился места в стартовом составе, а некоторые игры полностью проводил на скамейке запасных. После матча 15-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:3), в котором Мо не провел ни минуты, он вышел к журналистам и ярко высказался о своем положении. В частности, заявил, что у него нет отношений с главным тренером Арне Слотом.
«Я много раз говорил: у меня были хорошие отношения с тренером и вдруг между нами нет ничего. Кажется, кто-то не хочет видеть меня здесь. Еще раз: между нами нет никаких отношений… Он понимает мои чувства. Знает о них», — недоумевал футболист.
Затем египтянин отправился на Кубок африканских наций, а вернувшись с турнира, заиграл чаще: в 2026-м лишь однажды провел на поле менее 60 минут — произошло это в игре с «Тоттенхэмом» 15 марта (1:1).
Тем не менее Салах все же сменит обстановку. Журналист Пол Джойс отмечает, что стороны договорились о расторжении соглашения. Так «Ливерпуль» экономит на контракте, а форвард получит возможность выбрать любой вариант продолжения карьеры.
Правда, по словам агента Мохаммеда Рами Аббаса, его клиент по-прежнему не знает, где будет играть. Звездному африканцу не раз поступали большие предложения из Саудовской Аравии, но теперь из-за событий на Ближнем Востоке такой трансфер может не состояться.
Выиграл все
Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июне 2017 года. За девять лет египтянин собрал все внутренние трофеи: дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок английской лиги.
На международной арене Мохаммеду удалось оформить своеобразный хет-трик: победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
Все в порядке у него и с личной статистикой: Мо забил 255 голов и отдал 122 ассиста в 435 играх, четырежды выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ и является лучшим бомбардиром-легионером в истории лиги. И коллекция еще может быть пополнена до лета — время есть.