«Реал» временно освободит свой стадион для теннисистов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Стадион испанского футбольного клуба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» будет переоборудован для проведения тренировок участников теннисного турнира в Мадриде в апреле, сообщает Marca.
После домашнего матча чемпионата Испании по футболу с «Алавесом», который пройдет 22 апреля, футбольное поле будет убрано, затем стадион «Реала» подготовят для теннисистов. Мадридская команда проведет серию из трех выездных матчей и вернется на стадион в игре с «Овьедо» 13 мая.
В случае выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов команда сыграет первый матч на выезде, ответная встреча запланирована на 5 или 6 мая, когда теннисные соревнования будут завершены.
Турнир в Мадриде пройдет с 20 апреля по 3 мая. Действующими победителями являются норвежец Каспер Рууд и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.