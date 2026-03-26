Тренер «Монако» Поконьоли дисквалифицирован на один матч за стычку с сотрудником «Лиона»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли по итогам матча 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1) получил одноматчевую дисквалификацию. 38-летний бельгиец наказан за красную карточку, полученную по итогам стычки с сотрудником команды-соперника.
Помощник главного тренера «Лиона» Хорхе Масиэль также получил одноматчевую дисквалификацию за удаление в воскресенье после того, как показал судье видео на телефоне, что противоречит правилам.
«Лион» с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» идет на 6-й строчке — 46 очков.
