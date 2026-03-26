Почти 18 млн долларов на одном фото: невеста Роналду снова похвасталась роскошью

На снимке руки влюбленных, лежащие на руле Bugatti ценой в 10 миллионов долларов, едва касаются друг друга. Их запястья украшают роскошные бриллиантовые часы общей стоимостью более 1,5 млн, и, конечно же, на пальце Джио красуется ослепительное помолвочное кольцо стоимостью 6 миллионов.
«Зенит любви», — подписала модель кадр.
Реакция подписчиков разделилась: одни восхищались парой и желали счастья, другие же упрекали Родригес в показной роскоши, предлагая направить такие средства на благотворительность.
В настоящее время Роналду, пропускающий товарищеские матчи сборной Португалии, восстанавливается после травмы в Мадриде. Сам футболист заявляет, что чувствует себя хорошо и вскоре вернется к команде в Саудовской Аравии.