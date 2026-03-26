В Иране конфискуют имущество футболиста Азмуна за «пособничество противнику»

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Власти Ирана обвинили футболиста Сердара Азмуна, выступающего за дубайский клуб «Аль-Ахли», в поддержке Израиля и США и планируют конфисковать принадлежащее ему имущество. С таким утверждением выступило агентство Fars.
По его данным, экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» фигурирует в списке из 16 человек, чье имущество будет арестовано и конфисковано в пользу государства в соответствии с решением прокуратуры иранской провинции Голестан. Обвиняемые, утверждают следственные органы, проживают за пределами Ирана и подозреваются в «пособничестве противнику» в лице Израиля и США. Какие именно действия вменяются в вину фигурантам списка, не уточняется.
Агентство отмечает, что по тому же обвинению будет изъято имущество иранского музыканта, композитора и музыкального продюсера Мохсена Йегане.
17 марта глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил, что осужденным за сотрудничество с Израилем и США и за шпионаж в их пользу будет грозить смертный приговор или полная конфискация имущества в пользу государства. 15 марта глава иранской полиции генерал Реза Радан сообщил, что правоохранительные органы страны с 28 февраля задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником.