Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Италия
0
:
Северная Ирландия
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
3.80
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Уэльс
0
:
Босния и Герцеговина
0
Все коэффициенты
П1
2.01
X
2.50
П2
7.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Украина
0
:
Швеция
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.95
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Польша
0
:
Албания
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.80
П2
2.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Словакия
2
:
Косово
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.85
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Дания
0
:
Северная Македония
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.50
П2
21.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Чехия
1
:
Ирландия
2
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.35
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
П1
X
П2

В Иране конфискуют имущество футболиста Азмуна за «пособничество противнику»

Какие именно действия вменяются в вину экс-нападающему «Зенита» и «Рубина», не уточняется.

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Власти Ирана обвинили футболиста Сердара Азмуна, выступающего за дубайский клуб «Аль-Ахли», в поддержке Израиля и США и планируют конфисковать принадлежащее ему имущество. С таким утверждением выступило агентство Fars.

По его данным, экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» фигурирует в списке из 16 человек, чье имущество будет арестовано и конфисковано в пользу государства в соответствии с решением прокуратуры иранской провинции Голестан. Обвиняемые, утверждают следственные органы, проживают за пределами Ирана и подозреваются в «пособничестве противнику» в лице Израиля и США. Какие именно действия вменяются в вину фигурантам списка, не уточняется.

Агентство отмечает, что по тому же обвинению будет изъято имущество иранского музыканта, композитора и музыкального продюсера Мохсена Йегане.

17 марта глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил, что осужденным за сотрудничество с Израилем и США и за шпионаж в их пользу будет грозить смертный приговор или полная конфискация имущества в пользу государства. 15 марта глава иранской полиции генерал Реза Радан сообщил, что правоохранительные органы страны с 28 февраля задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником.