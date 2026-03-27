У экс-нападающего «Зенита» и «Рубина» Азмуна могут конфисковать имущество в Иране

Экс-нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун в Иране подозревается в пособничестве США и Израилю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
31-летний футболист и известный музыкант Мохсен Ягане значатся в списке из 16 человек, которых власти Ирана называют «наемниками, сотрудничающими с террористическим американо-сионистским врагом» или «поддерживающими наемников». Все они проживают за рубежом.
По данным агентства, Власти Ирана хотят конфисковать собственность Сердара Азмуна в Иране.
28 февраля коалиция США и Израиля напала на Иран. В ответ Исламская Республика начала наносить удары по союзникам американцев и израильтян в регионе — включая ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. На фоне обострения иранская сборная попросила перенести ее матчи на чемпионате мира-2026 из США в Мексику, однако ФИФА пока не одобрила запрос.
