«Актобе» официально объявил об отставке главного тренера после трех туров КПЛ

Отмечается, что 62-летний специалист ушел в отставку по соглашению сторон. Имя его преемника на момент публикации не называется.
Вместе с Костовым «Актобе» покинули два его помощника. Болгарин возглавлял команду с августа 2025 года. В КПЛ «красно-белые» при нем одержали четыре победы при одной ничьей и пяти поражениях.
«Футбольный клуб “Актобе” благодарит тренеров и желает успехов на будущем карьерном пути», — говорится в заявлении актюбинцев.
В нынешнем сезоне «красно-белые» стартовали в КПЛ с крупной победы над костанайским «Тоболом» (4:1). Но поражения от алматинского «Кайрата» (0:1) и семейского «Елимая» (1:4) отбросили команду на десятую позицию в турнирной таблице.