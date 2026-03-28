Салах после ухода из «Ливерпуля» может вернуться в чемпионат Италии

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, египетский футболист рассматривает возвращение в «Рому».
Напомним, Салах выступал в составе «волков» с 2015 по 2017 год, проведя 83 матча во всех турнирах и набрав 34+21 по системе «гол+пас».
На этой неделе Салах объявил о своем уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Стороны приняли решение по взаимному согласию досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля» с 255 голами, уступая только Роджеру Ханту (285) и Иану Рашу (346).
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум, 31680 зрителей
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Арне Слот
Голы
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Диего Гомес)
14′
Дэнни Уэлбек
(Джек Хиншелвуд)
56′
Ливерпуль
Милош Керкез
30′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
90+4′
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
85′
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
45+5′
90′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
25′
76′
17
Карлос Балеба
13
Джек Хиншелвуд
83′
26
Ясин Айяри
18
Дэнни Уэлбек
48′
83′
10
Жоржиньо Рюттер
20
Джеймс Милнер
76′
22
Каору Митома
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
10
Алексис Макаллистер
68′
38
Райан Гравенберх
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
79′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
30
Джереми Фримпонг
61′
63′
73
Рио Нгумоха
6
Милош Керкез
76′
26
Эндрю Робертсон
5
Ибраима Конате
45′
77′
14
Федерико Кьеза
90′
22
Юго Экитике
8′
17
Кертис Джонс
Статистика
Брайтон
Ливерпуль
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
5
Угловые
4
8
Фолы
11
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
