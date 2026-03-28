Салах после ухода из «Ливерпуля» может вернуться в чемпионат Италии

На этой неделе Салах объявил о своем уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Стороны приняли решение по взаимному согласию досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля» с 255 голами, уступая только Роджеру Ханту (285) и Иану Рашу (346).