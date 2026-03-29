СМИ: Юрген Клопп возглавит «Реал» по окончании сезона

Клоппу 58 лет, его последним клубом в карьере был «Ливерпуль». Немец возглавлял команду с 2015 по 2024 год, под его руководством она в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, в 2022 году «Ливерпуль» выиграл Кубок и Суперкубок Англии, стал обладателем Кубка лиги, в 2019 году выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024-м вновь стал победителем Кубка английской лиги. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола. После ухода из «Ливерпуля» немец стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull.