СМИ: Юрген Клопп возглавит «Реал» по окончании сезона

МАДРИД, 29 марта. /ТАСС/. Немец Юрген Клопп станет главным тренером испанского футбольного клуба «Реал» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Франсуа Галлардо на своей странице в X.
По информации источника, Клопп возглавит «Реал» летом вне зависимости от результатов команды при нынешнем наставнике Альваро Арбелоа, поскольку уже подписал контракт, однако длительность соглашения не называется.
12 января «Реал» объявил об уходе испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера команды, который возглавил ее перед началом сезона. Его сменил Арбелоа. По информации газеты Marca, соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.
Клоппу 58 лет, его последним клубом в карьере был «Ливерпуль». Немец возглавлял команду с 2015 по 2024 год, под его руководством она в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, в 2022 году «Ливерпуль» выиграл Кубок и Суперкубок Англии, стал обладателем Кубка лиги, в 2019 году выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024-м вновь стал победителем Кубка английской лиги. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола. После ухода из «Ливерпуля» немец стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull.
С 2001 по 2008 год Клопп возглавлял «Майнц», с которым в сезоне-2003/04 занял третье место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, впервые в истории выведя клуб в элиту. С 2008 по 2015 год он был главным тренером дортмундской «Боруссии», с которой дважды выигрывал чемпионат Германии (2011, 2012) и один раз — кубок страны (2012), в 2013 году «Боруссия» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:2 уступила мюнхенской «Баварии».
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками, лидирует «Барселона», которая опережает соперника на 4 балла. Также мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, на этой стадии команде предстоит сыграть с лидером чемпионата Германии «Баварией».