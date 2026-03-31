Капитан «Баварии» Нойер вернулся к тренировкам после травмы

Нойеру 40 лет, немец защищает ворота «Баварии» с 2011 года и стал с командой 12-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне чемпион мира в составе сборной Германии провел за клуб 29 матчей, в 10 из которых отыграл на ноль.