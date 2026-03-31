Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
Капитан «Баварии» Нойер вернулся к тренировкам после травмы

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Капитан мюнхенцев получил травму 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии» (4:1) и был заменен в перерыве. Голкипер пропустил четыре игры, включая оба матча ⅛ финала против итальянской «Аталанты».

Помимо Нойера, в понедельник к тренировкам с командой приступил также восстановившийся от травмы Рафаэл Геррейру.

Нойеру 40 лет, немец защищает ворота «Баварии» с 2011 года и стал с командой 12-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне чемпион мира в составе сборной Германии провел за клуб 29 матчей, в 10 из которых отыграл на ноль.

Футбол. Германия
04.04
Фрайбург
:
Бавария
