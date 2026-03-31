Капитан «Баварии» Нойер вернулся к тренировкам после травмы

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Капитан мюнхенцев получил травму 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против мёнхенгладбахской «Боруссии» (4:1) и был заменен в перерыве. Голкипер пропустил четыре игры, включая оба матча ⅛ финала против итальянской «Аталанты».
Помимо Нойера, в понедельник к тренировкам с командой приступил также восстановившийся от травмы Рафаэл Геррейру.
Нойеру 40 лет, немец защищает ворота «Баварии» с 2011 года и стал с командой 12-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне чемпион мира в составе сборной Германии провел за клуб 29 матчей, в 10 из которых отыграл на ноль.