Двумя удалениями и голом на последней минуте завершился матч «Ордабасы» против «Атырау» в КПЛ

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась результативной ничьей — 1:1.
Единственный гол в составе «Атырау» забил российский нападающий Константин Дорофеев, который отличился на 20-й минуте первого тайма. На 82-й минуте Дорофеев снова отличился, но судьи отменили гол.
На 12 компенсированной к основному времени минуте хозяева смогли сравнять счет. Автором гола в составе «Ордабасы» стал казахстанский нападающий Эльхан Астанов.
В концовке матча обе команды остались вдесятером. Сначала прямую красную карточку получил полузащитник «Атырау» Ринат Джуматов, затем нападающий шымкентцев Зикрилло Султаниязов.
После четырех туров «Ордабасы» с восемью баллами наряду с «Елимаем» удерживает лидерство в чемпионате.
«Атырау» с четырьмя очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы КПЛ.
Александр Седнев
Виктор Кумыков
