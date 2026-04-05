«Актобе» сыграл вничью с «Улытау» после назначения нового главного тренера

Матч прошел на стадионе «Металлург» в Жезказгане и завершился ничьей — 1:1.
Счет на 71-й минуте второго тайма открыл грузинский полузащитник «Улытау» Бека Вачиберадзе. Актюбинцы смогли отыграться на спустя десять минут. Нигерийский нападающий Даниэль Созах отыграл один мяч.
Ничья позволила «Улытау» набрать пять очков и на данный момент жезказганский коллектив располагается на восьмом месте чемпионата.
«Актобе» с четырьмя баллами находится на 11-й строчке турнирной таблицы КПЛ. На матч против четвертого тура актюбинцы выходили под руководством нового главного тренера бывшего рулевого сборной Кыргызстана словака Штефана Тарковича.
