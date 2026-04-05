13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Испания
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Ростов
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
5
:
Чайка
0
«Интер» и «Рома» объявили стартовые составы на матч Серии А

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Команды объявили стартовые составы на эту игру:

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Думфрис, Димарко, Ачерби, Бастони, Чалханоглу, Барелла, Зелиньски, Тюрам, Мартинес.

«Рома»: Свилар, Ренш, Манчини, Н’Дика, Эрмосо, Челик, Пизилли, Кристанте, Пеллегрини, Мален, Соуле.

Интер
5:2
Первый тайм: 2:1
Рома
Футбол, Италия, 31-й тур
5.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Джанпьеро Гасперини
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
1′
Хакан Чалханоглу
(Петр Зелиньски)
45+2′
Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
52′
Маркус Тюрам
(Хакан Чалханоглу)
55′
Николо Барелла
63′
Рома
Джанлука Манчини
(Девайн Ренч)
40′
Лоренцо Пеллегрини
70′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
15
Франческо Ачерби
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
95
Алессандро Бастони
58′
36
Маттео Дармиан
20
Хакан Чалханоглу
66′
8
Петар Сучич
7
Петр Зелиньски
76′
22
Генрих Мхитарян
9
Маркус Тюрам
66′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
58′
14
Анж-Йоан Бонни
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
61
Никколо Пизилли
60′
7
Лоренцо Пеллегрини
23
Джанлука Манчини
46′
87
Даниэле Гиларди
22
Марио Эрмосо
81′
24
Ян Циолковски
2
Девайн Ренч
58′
12
Константинос Цимикас
18
Матиас Соуле
64′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Интер
Рома
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
9
3
Угловые
7
4
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
