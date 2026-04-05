«Интер» и «Рома» объявили стартовые составы на матч Серии А

Команды объявили стартовые составы на эту игру:
«Интер»: Зоммер, Аканджи, Думфрис, Димарко, Ачерби, Бастони, Чалханоглу, Барелла, Зелиньски, Тюрам, Мартинес.
«Рома»: Свилар, Ренш, Манчини, Н’Дика, Эрмосо, Челик, Пизилли, Кристанте, Пеллегрини, Мален, Соуле.
Футбол, Италия, 31-й тур
5.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Джанпьеро Гасперини
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
1′
Хакан Чалханоглу
(Петр Зелиньски)
45+2′
Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
52′
Маркус Тюрам
(Хакан Чалханоглу)
55′
Николо Барелла
63′
Рома
Джанлука Манчини
(Девайн Ренч)
40′
Лоренцо Пеллегрини
70′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
15
Франческо Ачерби
2
Дензел Дюмфрис
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
95
Алессандро Бастони
58′
36
Маттео Дармиан
20
Хакан Чалханоглу
66′
8
Петар Сучич
7
Петр Зелиньски
76′
22
Генрих Мхитарян
9
Маркус Тюрам
66′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
58′
14
Анж-Йоан Бонни
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
14
Дониэлл Мален
4
Брайан Кристанте
61
Никколо Пизилли
60′
7
Лоренцо Пеллегрини
23
Джанлука Манчини
46′
87
Даниэле Гиларди
22
Марио Эрмосо
81′
24
Ян Циолковски
2
Девайн Ренч
58′
12
Константинос Цимикас
18
Матиас Соуле
64′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Интер
Рома
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
9
3
Угловые
7
4
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти