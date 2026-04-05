Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Ростов
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
5
:
Чайка
0
«Лидс» вышел в полуфинал Кубка Англии

«Лидс» по пенальти обыграл «Вест Хэм», выйдя в полуфинал Кубка Англии по футболу.

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты «Лидса» на выезде по пенальти обыграли «Вест Хэм» в матче четвертьфинала Кубка Англии.

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилось со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Ао Танака (26-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (75, пенальти). У хозяев отличились Матеуш Фернандеш (90+3) и Аксель Дисаси (90+7). В послематчевой серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты гостей — 4:2.

«Лидс» стал последним участником полуфинала Кубка Англии. Ранее в данную стадию турнира также вышли «Манчестер Сити», «Челси» и «Саутгемптон». Пары будут определены по итогам жеребьевки.