«Лидс» вышел в полуфинал Кубка Англии

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилось со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Ао Танака (26-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (75, пенальти). У хозяев отличились Матеуш Фернандеш (90+3) и Аксель Дисаси (90+7). В послематчевой серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты гостей — 4:2.