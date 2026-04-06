Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов. Гол Александра сломал оборону «Марселя»

Очевидно, что «ПСЖ» должен сохранить чемпионский титул, а «Ланс» вряд ли растеряет имеющуюся фору и отдаст кому-то второе место. Так что на финишном отрезке французского первенства самым интересным будет сражение за третью и четвертую строчку, которые дают соответственно путевки в общий этап Лиги чемпионов и в отборочный раунд главного еврокубка.
Теоретически в эту схватку может вмешаться даже занимающий восьмую позицию «Страсбур», однако, снова начав стабильно побеждать, эльзасцы слишком много очков растеряли на предыдущем отрезке. Поэтому реальных претендентов на два счастливых билета — пятеро. Самым удачливым достанутся миллионы от УЕФА, а тот, кто окажется на финише седьмым, может остаться без еврокубков.
Плюс присутствует фактор Кубка Франции, где из представителей верхней части таблицы до полуфинала дожил только «Ланс». Поэтому желательно забираться как можно выше, и встреча «Монако» и «Марселя» превратилась почти в судьбоносную. Еще недавно эти команды разделяла пропасть, однако серия из шести побед позволила монегаскам существенно сократить отставание от провансальцев. Логично, что красно-белых считали фаворитами, тогда как гости не могли рассчитывать на свою главную звезду — дисквалифицированного Гринвуда.
По той же причине на своем рабочем месте не имел права находиться главный тренер хозяев Себастьен Поконьоли. Но режиссеры трансляции все равно часто давали крупный план скамейки, ведь там впервые с 5 декабря оказался Погба, которого поприветствовал приехавший поддержать своего друга легендарный легкоатлет Усейн Болт. Показали, кстати, реакцию Поля и на эффектный номер Головина. Александр на фланге красиво обыграл двух защитников и выдал отличную диагональ, однако партнеры не довели атаку до ума.
И это был далеко не единственный запоминающийся эпизод с участием российского легионера. Так, с отбора Головина началась атака, которую ударом с лета замыкал Аклиуш. Только, положив корпус, он ударил в газон, и мяч миновал ворота. А когда Головин перед уходом на перерыв вырезал подачу на Балогуна, американцу не дал забить Медина. Форвард, конечно, требовал пенальти, только Клеман Тюрпен четко видел: Балогун даже активнее хватал своего оппонента за футболку.
Ранее «Марсель» спас Тимбер, которому удалось сорвать контратаку, остановив пас Балогуна в направлении Головина. Гости же периодически огрызались, и делали это весьма остро. Спасибо Храдецки, который не позволил отличиться атаковавшим с нескольких метров Траоре и Игору Пайшао. Эти атаки стали для команды из княжества хорошей встряской, а лучшей обороной на довольно продолжительном отрезке в начале второго тайма стало нападение.
Выбор оказался верным, и давление на провансальские ворота принесло результат в виде пятого в чемпионате гола Головина. Важнейшую роль в переломной комбинации сыграл Аклиуш. Он сумел сохранить мяч под серьезным давлением, а на подачу Тезе из-за спин защитников идеально выскочил поразивший цель с лета Головин. У Александра сейчас лучший отрезок в сезоне: он не отметился результативными действиями только в одном из семи последних матчей «Монако» (3+4).
А герой номер два — Храдецки. Серия спасений финна позволила сохранить минимальное преимущество, и стала залогом еще одной успешной атаки. Да, не обошлось без везения в виде неудачных действий Павара и Игана-Райли, но какой же номер исполнил Балогун! Фоларин, которого прежде считали транжирой моментов, потрясающе красиво по дуге забросил мяч за шиворот Рульи. Форвард сборной США отличился в шестом туре подряд, заставив вспомнить аналогичную серию семилетней давности в исполнении знаменитого бомбардира «Монако» Бен Йеддера.
Но все же без нервной концовки не обошлось. После замен Головина и Балогуна, которым устроили овацию, Гуири сократил отставание до минимума. Далее были еще одно чудо от Храдецки, который перевел мяч на угловой, и благодарность вратарю от Тезе. Когда кипер не добрался до подачи, автор передачи на Головина на ленточке нейтрализовал атаку Обамеянга.
С такой развязкой седьмая подряд победа «Монако» еще слаще. Монегаски пятые, уступают «Марселю» только по дополнительным показателям. До идущего третьим «Лилля» — всего одно очко.
Себастьян Поконьоли
Хабиб Бейе
Александр Головин
(Йордан Тезе)
59′
Фоларин Балогун
74′
Амин Гуири
(Факундо Медина)
85′
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
71′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
8′
13
Кристиан Мависса
65′
23
Аладжи Бамба
9
Фоларин Балогун
84′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
65′
27
Крепин Диатта
11
Магнес Аклиуш
84′
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
75′
31
Ансу Фати
1
Херонимо Рульи
28
Бенжамен Павар
32
Факундо Медина
34′
14
Игор Пайшан
27
Квинтен Тимбер
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Амин Гуири
4
Конрад Джейден Иган-Райли
77′
5
Леонардо Балерди
87′
22
Тимоти Веа
89′
33
Эмерсон
20
Хамед Траоре
73′
11
Итан Нванери
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
89′
8
Химад Абделли
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти