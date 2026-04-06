Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
П1
5.60
X
3.85
П2
1.71
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
П1
5.10
X
3.77
П2
1.75
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
П1
3.15
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
П1
1.40
X
4.95
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
П1
2.53
X
3.09
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
П1
2.96
X
3.57
П2
2.40

Скандальный матч «Ордабасы» и «Атырау»: в КФФ сделали заявление о судействе

Арбитры матча между шымкентским «Ордабасы» и «Атырау» допустили несколько грубых ошибок, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Команды встретились 4 апреля в рамках четвертого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Матч прошел в Шымкенте и завершился ничьей со счетом 1:1.

Игра была омрачена спорными судейскими решениями. В частности, в концовке рефери после использования VAR отменил второй гол «Атырау». А «Ордабасы» сравнял счет с пенальти на 11-й добавленной минуте. Директор департамента судейства и инспектирования КФФ Нуну Алешандре Паррейра де Каштру разъяснил скандальные эпизоды.

Гол «Атырау» на 82-й минуте признан чистым. Изначально судья и ассистент верно его засчитали. Вмешательство VAR было ошибочным, как и последовавшая отмена взятия ворот по формальной причине офсайда.

«Несмотря на офсайдную позицию игрока № 78, он не влиял на защитника № 20, который, в свою очередь, даже не предпринимал попытки сыграть в мяч. Более того, у защитника не было даже теоретической возможности сыграть в мяч из-за расстояния до него», — объяснили в КФФ.

Пенальти, назначенный в пользу «Ордабасы» на седьмой добавленной минуте, признан неверным. VAR ошибочно не вмешался в эпизод.

«Нападающий хозяев и защитник гостей борются за мяч, уже находясь в штрафной площади гостей. Защитник понимает, что не успевает сыграть в мяч, и прекращает движение, стараясь избежать контакта. Нападающий продолжает движение и провоцирует минимальный контакт в воздухе. Этот эпизод не является нарушением», — подчеркнули в КФФ.

В добавленное время главный судья удалил по одному футболисту каждой команды. Решение о прямой красной карточке в адрес казахстанского хавбека «Ордабасы» Зикрилло Султаниязова признано ошибочным, как и невмешательство VAR.

«В борьбе за мяч игрок хозяев № 17 и игрок гостей № 6 прыгают, чтобы сыграть головой. Игрок № 17 держит руку в стороне и попадает сопернику в лицо. Судья сразу останавливает игру, назначает штрафной удар и показывает красную карточку игроку хозяев № 17 за серьезное нарушение правил.

Рука использовалась как “инструмент” без дополнительного движения и без чрезмерной силы, поэтому правильной дисциплинарной оценкой должна была быть желтая карточка за безрассудное действие», — заявили в КФФ.

После четырех туров «Ордабасы» набрал восемь очков — как и семейский «Елимай» и кокшетауский «Окжетпес». Больше баллов (десять) только у алматинского «Кайрата». «Атырау» с четырьмя очками замыкает топ-10.

Ордабасы
1:1
Первый тайм: 0:0
Атырау
Футбол, Казахстан, 4-й тур
4.04.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Кажымукана Мунайтпасова
Главные тренеры
Александр Седнев
Виктор Кумыков
