Скандальный матч «Ордабасы» и «Атырау»: в КФФ сделали заявление о судействе

Команды встретились 4 апреля в рамках четвертого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Матч прошел в Шымкенте и завершился ничьей со счетом 1:1.
Игра была омрачена спорными судейскими решениями. В частности, в концовке рефери после использования VAR отменил второй гол «Атырау». А «Ордабасы» сравнял счет с пенальти на 11-й добавленной минуте. Директор департамента судейства и инспектирования КФФ Нуну Алешандре Паррейра де Каштру разъяснил скандальные эпизоды.
Гол «Атырау» на 82-й минуте признан чистым. Изначально судья и ассистент верно его засчитали. Вмешательство VAR было ошибочным, как и последовавшая отмена взятия ворот по формальной причине офсайда.
«Несмотря на офсайдную позицию игрока № 78, он не влиял на защитника № 20, который, в свою очередь, даже не предпринимал попытки сыграть в мяч. Более того, у защитника не было даже теоретической возможности сыграть в мяч из-за расстояния до него», — объяснили в КФФ.
Пенальти, назначенный в пользу «Ордабасы» на седьмой добавленной минуте, признан неверным. VAR ошибочно не вмешался в эпизод.
«Нападающий хозяев и защитник гостей борются за мяч, уже находясь в штрафной площади гостей. Защитник понимает, что не успевает сыграть в мяч, и прекращает движение, стараясь избежать контакта. Нападающий продолжает движение и провоцирует минимальный контакт в воздухе. Этот эпизод не является нарушением», — подчеркнули в КФФ.
В добавленное время главный судья удалил по одному футболисту каждой команды. Решение о прямой красной карточке в адрес казахстанского хавбека «Ордабасы» Зикрилло Султаниязова признано ошибочным, как и невмешательство VAR.
«В борьбе за мяч игрок хозяев № 17 и игрок гостей № 6 прыгают, чтобы сыграть головой. Игрок № 17 держит руку в стороне и попадает сопернику в лицо. Судья сразу останавливает игру, назначает штрафной удар и показывает красную карточку игроку хозяев № 17 за серьезное нарушение правил.
Рука использовалась как “инструмент” без дополнительного движения и без чрезмерной силы, поэтому правильной дисциплинарной оценкой должна была быть желтая карточка за безрассудное действие», — заявили в КФФ.
После четырех туров «Ордабасы» набрал восемь очков — как и семейский «Елимай» и кокшетауский «Окжетпес». Больше баллов (десять) только у алматинского «Кайрата». «Атырау» с четырьмя очками замыкает топ-10.
