Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
0
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.05
П2
2.45
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
2
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
98.00
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

«Комо» сыграл вничью с «Удинезе» и упустил шанс приблизиться к топ-3 в Серии А

Футболисты «Комо» и «Удинезе» не выявили победителя в 31-м туре чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в понедельник в Удине, завершилась со счетом 0:0.

Источник: Reuters

Команда Сеска Фабрегаса набрала 58 очков и осталась в турнирной таблице на 4-м месте.

«Удинезе» с 40 баллами располагается на 11-й строчке.

12 апреля «Комо» примет «Интер», а «Удинезе» днем ранее в гостях сыграет с «Миланом».

Удинезе
0:0
Первый тайм: 0:0
Комо
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Сеск Фабрегас
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
88′
28
Умар Соле
10
Николо Дзаньоло
8
Йеспер Чельстрем
14
Артур Атта
27
Кристиан Кабаселе
86′
13
Никола Бертола
19
Кингсли Эхизибуэ
85′
86′
6
Ойер Саррага
11
Ассан Камара
69′
20
Хуан Арисала
24
Якуб Петровски
65′
38
Леннон Миллер
32
Юрген Эккеленкамп
69′
7
Идрисса Гей
Комо
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
10
Николас Пас
34
Диегу Карлос
72′
2
Марк-Оливер Кемпф
33
Лукас Да Кунья
28
Иван Смолчич
78′
86′
77
Игнас ван дер Бремпт
38
Ассане Диао
80′
7
Альваро Мората
6
Максанс Какере
60′
8
Сержи Роберто
11
Анастасиос Дувикас
59′
31
Мергим Войвода
23
Максимо Перроне
50′
60′
20
Мартин Батурина
Статистика
Удинезе
Комо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
14
12
Удары в створ
4
4
Угловые
6
2
Фолы
10
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти