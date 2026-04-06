«Комо» сыграл вничью с «Удинезе» и упустил шанс приблизиться к топ-3 в Серии А

Команда Сеска Фабрегаса набрала 58 очков и осталась в турнирной таблице на 4-м месте.
«Удинезе» с 40 баллами располагается на 11-й строчке.
12 апреля «Комо» примет «Интер», а «Удинезе» днем ранее в гостях сыграет с «Миланом».
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Сеск Фабрегас
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
88′
28
Умар Соле
10
Николо Дзаньоло
8
Йеспер Чельстрем
14
Артур Атта
27
Кристиан Кабаселе
86′
13
Никола Бертола
19
Кингсли Эхизибуэ
85′
86′
6
Ойер Саррага
11
Ассан Камара
69′
20
Хуан Арисала
24
Якуб Петровски
65′
38
Леннон Миллер
32
Юрген Эккеленкамп
69′
7
Идрисса Гей
Комо
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
10
Николас Пас
34
Диегу Карлос
72′
2
Марк-Оливер Кемпф
33
Лукас Да Кунья
28
Иван Смолчич
78′
86′
77
Игнас ван дер Бремпт
38
Ассане Диао
80′
7
Альваро Мората
6
Максанс Какере
60′
8
Сержи Роберто
11
Анастасиос Дувикас
59′
31
Мергим Войвода
23
Максимо Перроне
50′
60′
20
Мартин Батурина
Статистика
Удинезе
Комо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
14
12
Удары в створ
4
4
Угловые
6
2
Фолы
10
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
