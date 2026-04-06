«Аталанта» провела месяц без поражений в Серии А

Встреча завершилась со счетом 3:0, у победителей двумя результативными пасами отметился Шарль де Кетеларе. В составе «Аталанты» один гол забил Никола Крстович, который поднялся на 7-е место в гонке бомбардиров чемпионата Италии.
Благодаря сегодняшней победе «Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию до четырех встреч и сократила отставание от команд, идущих в еврокубковой зоне.
«Аталанта» с 53 очками занимает 7-е место, а «Лечче» борется за выживание с 27 очками на 18-м месте.
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Виа дель Маре
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Раффаэле Палладино
Голы
Аталанта
Джорджио Скальвини
(Шарль Де Кетеларе)
29′
Никола Крстович
(Шарль Де Кетеларе)
59′
Джакомо Распадори
(Марио Пашалич)
73′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
3
Корри Ндаба
50
Сантьяго Пьеротти
19
Ламек Банда
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
79
Умар Нгом
17
Данилу Вейга
67′
11
Конан Н`Дри
8
Садик Фофана
46′
16
Омри Гандельман
99
Валид Чеддира
78′
9
Никола Штулич
20
Юльбер Рамадани
68′
29
Лассана Кулибали
Аталанта
29
Марко Карнесекки
42
Джорджио Скальвини
23
Сеад Колашинац
47
Лоренцо Бернаскони
13
Эдерсон
17
Шарль Де Кетеларе
19
Берат Джимсити
47′
70′
3
Одилон Коссуну
77
Давиде Дзаппакоста
70′
70′
16
Рауль Белланова
90
Никола Крстович
80′
7
Камалдин Сулемана
15
Мартен де Рон
63′
8
Марио Пашалич
59
Никола Залевски
63′
18
Джакомо Распадори
Статистика
Лечче
Аталанта
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
16
Удары в створ
0
6
Угловые
2
5
Фолы
10
18
Офсайды
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти