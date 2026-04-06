Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» в матче Серии А

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Ювентус» обыграл «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Глейсон Бремер (4-я минута) и Уэстон Маккенни (17).
В перерыве Маттиа Перин из «Ювентуса» из-за травмы уступил место в воротах Микеле Ди Грегорио, который на 75-й минуте отразил пенальти в исполнении Аарона Мартина.
«Ювентус», набрав 57 очков, занимает пятое место в таблице Серии А, «Дженоа» (35 очков) располагается на 14-й строчке.
В других матчах дня «Удинезе» дома сыграл вничью с «Комо» (0:0), а «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (3:0).
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Даниэле Де Росси
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
