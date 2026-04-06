Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Спаллетти одержал 300-ю победу в Серии А

«Ювентус» победил «Дженоа» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Источник: Reuters

Для главного тренера туринской команды Лучано Спаллетти победа стала 300-й в Серии А. По информации портала Opta, больше побед одержали только трое — Нерео Рокко (302), Массимилиано Аллегри (320) и Джованни Трапаттони (352).

67-летний специалист ранее тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Удинезе», «Анкону», «Сампдорию» и «Эмполи».

Ювентус
2:0
Первый тайм: 2:0
Дженоа
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Даниэле Де Росси
Голы
Ювентус
Бремер
4′
Уэстон Маккенни
17′
Нереализованные пенальти
Дженоа
Аарон Мартин
75′
Составы команд
Ювентус
15
Пьер Калюлю
5
Мануэль Локателли
15′
3
Бремер
72′
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
26′
19
Кефрен Тюрам
78′
1
Маттиа Перин
46′
16
Микеле Ди Грегорио
27
Андреа Камбьясо
83′
2
Эмиль Хольм
7
Франсишку Консейсау
83′
21
Фабио Миретти
10
Кенан Йылдыз
90′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
67′
14
Аркадиуш Милик
Дженоа
16
Юстин Бейло
77
Микаэль Эллертссон
3
Аарон Мартин
5
Лео Эстигор
9
Витинья
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
10
Жуниор Мессиас
52′
8
Томмазо Бальданци
29
Лоренцо Коломбо
66′
73
Патрицио Масини
32
Мортен Френдруп
51′
83′
21
Джефф Эхатор
17
Руслан Малиновский
66′
18
Калеб Экубан
Статистика
Ювентус
Дженоа
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
5
3
Угловые
5
5
Фолы
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти