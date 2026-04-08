«Кайрат» с резервным составом одержал волевую победу на старте Кубка Казахстана

Команды встретились в рамках 1/16 финала — первой стадии турнира. Матч прошел в Уральске на стадионе имени Петра Атояна и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
Первыми отличились хозяева поля — мяч забил казахстанский форвард Тимур Мухаметжанов (26 минута). Затем алматинцы отметились тремя голами в исполнении отечественных футболистов. Дубль оформил нападающий Азамат Туякбаев (36 и 51), автором еще одного гола стал хавбек Евгений Петрик (73).
«Кайрат» выступал без лидеров основного состава. Большинство игроков дебютировали в главной команде «желто-черных».
Победа вывела алматинцев в ⅛ финала, где они на выезде встретятся с кызылординским «Кайсаром».
«Жайык» — команда Первой лиги, то есть второго по силе дивизиона. Уральцы стартовали в чемпионате с победы и идут в группе лидеров.