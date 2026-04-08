«Астана» в меньшинстве вырвала победу над любительской командой в Кубке Казахстана

Команды встретились в 1/16 финала. Матч прошел на стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Хозяева поля вырвались вперед усилиями казахстанского нападающего Диаса Пархатжана (30 минута). Вскоре столичная команда отыгралась благодаря голу отечественного форварда Батыржана Мустафина (34).
Затем астанчане остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил казахстанский защитник Муса Таушев (37).
Победный мяч был забит в компенсированное ко второму тайму время. Отличился казахстанский нападающий Арсен Ахметов (90+2).
«Астана» выступала молодежным составом — без привлечения основных футболистов, в том числе легионеров. В ⅛ финала столичная команда сыграет с костанайским «Тоболом» — действующим обладателем Кубка Казахстана.
«БКС» — один из сильнейших любительских клубов страны. В прошлом году эта команда выиграла любительский чемпионат.