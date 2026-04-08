«Атырау» с разгромной победы стартовал в Кубке Казахстана по футболу

Матч стартовой стадии турнира прошел в Алматы на стадионе «Жас Кыран». Гости разгромили соперника со счетом 4:0.
Первый мяч забил белорусский защитник Егор Хвалько (5 минута). После перерыва казахстанский игрок обороны «Жас Кырана» Асет Бораналиев отметился автоголом (55). Затем дубль оформил отечественный форвард Ян Труфанов (57 и 86).
Победа вывела «Атырау» в ⅛ финала Кубка Казахстана. На следующей стадии команда сыграет с сильнейшим из пары «Каршыга» (Чунджа, Алматинская область) — «Жетысу» (Талдыкорган).
«Жас Кыран» — клуб из Второй лиги, то есть третьего по силе дивизиона. Алматинцы стартовали в чемпионате с поражения.