«Ордабасы» выиграл шымкентское дерби на старте Кубка Казахстана по футболу

Соперники встретились в рамках 1/16 финала — стартовой стадии турнира. Матч прошел в Шымкенте на стадионе «Намыс» и завершился со счетом 4:2 в пользу представителей Казахстанской премьер-лиги.
В составе победителей дубль оформил отечественный защитник Жасулан Амир (45 и 88 минуты). Еще по мячу забили украинский хавбек Владислав Наумец (12) и казахстанский полузащитник Эльхан Астанов (71).
У академии «Онтустик» голом отметился казахстанский форвард Алибек Халдар (27). В свои ворота мяч отправил болгарский нападающий гостей Димитар Митков (55).
Победа вывела «Ордабасы» в ⅛ финала, где команда встретится с сильнейшим из пары «Батыр» (Экибастуз) — «Каспий» (Актау). «Онтустик» же продолжит выступление в Первой лиге, где стартовал с победы.