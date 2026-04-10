«Кейн — не просто игрок, а лицо “Баварии” во всем мире». Интервью с Маттеусом

Обозреватель «СЭ» перед матчем «Реал» — «Бавария» побеседовал для казахстанского телеканала QSport с участником пяти первенств планеты, чемпионом мира и Европы, обладателем «Золотого мяча» Лотаром Маттесуом.
Когда дело доходит до поздних стадий Лиги чемпионов и судьба забрасывает тебя на бровку «Бернабеу», шанс встретить там среди телеведущих бывших звезд мирового футбола очень велик. Так я минут за 45 до начала матча «Реал» — «Бавария» и увидел рекордсмена сборной Германии по числу матчей (150), чьи титулы можно перечислять бесконечно долго — чемпион мира и Европы, обладатель «Золотого мяча», один из всего шести на планете участников пяти мировых первенств. И это только самые запоминающиеся.
Сегодня Лотар Маттеус, в свое время побывавший в старой редакции «СЭ» на улице Красина, работает на немецком телеканале Sky Sports. Он оживленно общался со своим напарником, но когда тому кто-то позвонил, я воспользовался свободной секундой, чтобы попросить легендарного полузащитника и защитника поделиться мнением о «Баварии» — клубе, в составе которого он семь раз становился чемпионом Германии. Нынешняя мюнхенская команда производит очень мощное впечатление — и, как оказалось, не только на наблюдателей со стороны. Маттеус ровно того же мнения.
Компани изменил менталитет игроков
— Считаете ли «Баварию» фаворитом противостояния с «Реалом» и нынешней Лиги чемпионов в целом?
— Если смотреть на игры «Баварии» и всех остальных, думаю, что лучший футбол в последние недели и месяцы показывала именно наша команда. Но Лига чемпионов — это Лига чемпионов. На уровне решающих стадий это совершенно другой турнир. И «Бернабеу» — это «Бернабеу», и «Арсенал» — это «Арсенал», и «ПСЖ» — это «ПСЖ»… Думаю, матчи, которые мы увидим с этого момента и до Будапешта, все будут как финал. Таково качество оставшихся в турнире команд, их игроков…
— Удивлены ли вы такой качественной работой молодого тренера Венсана Компани?
— «Бавария» великолепна, и во многом дело в том, что Компани изменил менталитет игроков. Он объединил их как команду — раньше это было не всегда так. Футболисты счастливы, поддерживают друг друга, и это видно в каждом матче. Они играют с удовольствием! Они радуются за любого, кто забивает голы. Причем это касается не только тех, кто на поле, но и запасных. Это показывает характер и философию сегодняшней «Баварии».
Ты можешь быть опытным игроком, как Харри Кейн или Джошуа Киммих, или молодым, как Джамал Мусиала, Леннарт Карл или Том Бишоф. Все довольны! Не все выходят на поле, но все уважают решения тренера и не высказываются в прессе. Именно это делает «Баварию» такой сильной.
Кейн — не просто великолепный игрок, а посол «Баварии» во всем мире
— Вы упомянули юного Карла. Считаете ли вы его будущей суперзвездой мирового футбола, возможно, номером один своего поколения?
— Дайте ему время! Думаю, тренер правильно поступает — он дает ему играть, причем и в важных матчах, а не только во внутренних турнирах (с «Реалом», правда, вундеркинд на поле не вышел. — Прим. И. Р.). У него есть качество, чтобы «делать разницу», но ему сейчас всего 18 лет. Он всего два месяца назад получил водительские права. Давайте дадим ему еще немного времени.
Мы рады, что Леннарт есть у нас — и в сборной, и в «Баварии». Уверен, что через пять-восемь лет он может стать суперзвездой. Но чтобы быть таковой, нужна сильная команда вокруг — та, что делает тебя сильнее. И у него хорошие возможности: он играет за Германию и за «Баварию», а это команды, которые выигрывают трофеи.
— Мануэлю Нойеру исполнилось 40 лет. Как вы думаете, клубу стоит продлить с ним контракт еще на год-два или пора искать нового топ-вратаря?
— Сейчас речь идет о годе, а не о двух — нужно смотреть сезон за сезоном. Но вы знаете, что в последние два года у Мануэля не всегда была лучшая форма — много травм.
Думаю, все определит решение самого Нойера. Если он здоров и мотивирован — дайте ему еще год, а дальше посмотрим. Но если он чувствует усталость — физическую или ментальную — и нет прежней мотивации, тогда можно сказать: он был лучшим вратарем в мире, но всему свое время.
— У Кейна, проводящего великолепный сезон, остается год до конца контракта. Самое ли это важное сейчас для «Баварии» — продлить его соглашение этим летом?
— Не только из-за его игры. Кейн важен и для болельщиков, и для журналистов — будучи действующим и ведущим футболистом, он посол «Баварии» во всем мире. Дело не только в голах, но и в его менталитете, в его ответах прессе — Харри настоящий джентльмен. Думаю, клуб сделает все, чтобы продлить с ним контракт. Сейчас он действует до 2027 года, — но летом, возможно после чемпионата мира, они сядут и обсудят будущее.
Игорь Рабинер