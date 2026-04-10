Тарханов: Головину в 30 лет уже поздно идти на повышение

«Можно ли сказать, что Головин знаковый игрок для “Монако”? Конечно. И уже давно. Он же вице-капитан “Монако”, лидер команды и всегда показывает хорошую игру.
Может ли он играть в более сильной команде? «Монако» тоже считается топ-клубом, но я думаю, что может. Единственный момент — это возраст. Он и сам, кажется, говорил об этом, что в 30 лет уже поздно идти на повышение", — сказал Тарханов Metaratings.ru.
Контракт Головина с клубом действителен до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста 31 матч во всех турнирах, пять голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 млн евро. 29-летний хавбек выступает за клуб с 2018 года. Ранее россиянин забил «Марселю» в матче 28-го тура Лиги 1 (2:1), однако потом получил травму правой приводящей мышцы бедра и пропустит следующую игру чемпионата Франции с «Парижем».