Ван Дейк попрощался с Салахом и Робертсоном: «Вы уходите как легенды»

Вингер и защитник покинут «Ливерпуль» по окончании сезона.
"Девять лет… Это не просто глава, это целая эпоха. И когда думаешь обо всем, через что мы прошли за это время, это кажется невероятным. Мы знаем, что все хорошее рано или поздно заканчивается…
Сквозь взлеты, давление, великие моменты и празднования — вы были рядом на каждом шагу. Вместе мы выиграли все. Но больше, чем трофеи, мы будем помнить воспоминания, битвы и смех на этом пути.
Мы прошли через все вместе: великие победы и тяжелые поражения. Но что бы ни происходило, когда звучал свисток, мы знали, что можем рассчитывать друг на друга. Вы оба были для нас больше, чем просто товарищами по команде: лидерами, братьями и людьми, на которых всегда можно положиться в самые важные моменты.
Поэтому спасибо вам обоим за ваши усилия, преданность делу, смех и воспоминания. Спасибо за то, что помогали нам выиграть все и делали этот путь еще лучше.
Вы пришли как товарищи по команде, вы уходите как легенды… И, что более важно, вы уходите как семья", — написал Ван Дейк на своей странице в социальной сети.