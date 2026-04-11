«Марсель» обыграл «Метц» в первом матче после смены логотипа

Встреча, ставшая первой для провансальцев после смены логотипа, завершилась со счетом 3:1 в их пользу.
В составе победителей по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао и Хамед Траоре, а Мейсон Гринвуд записал на свой счет две результативные передачи, благодаря чему стал вторым после Гарри Кейна английским футболиста с 35 голевыми действиями во всех турнирах в сезоне-2025/26 — у Гринвуда 25 голов и 10 передач.
«Марсель» с 52 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мец» (15 очков) остается худшей командой сезона в Лиге 1.
Футбол, Франция, 29-й тур
10.04.2026, 22:05 (МСК UTC+3)
Велодром
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Стефан Ле Миньян
Голы
Марсель
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Мэйсон Гринвуд)
13′
Игор Пайшан
(Мэйсон Гринвуд)
48′
Хамед Траоре
(Амин Гуири)
90+3′
Метц
Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
49′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
28
Бенжамен Павар
32
Факундо Медина
45+2′
5
Леонардо Балерди
22
Тимоти Веа
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
9
Амин Гуири
14
Игор Пайшан
90′
8
Химад Абделли
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
72′
18
Артур Вермерен
27
Квинтен Тимбер
82′
6
Точукву Ннади
10
Мэйсон Гринвуд
82′
20
Хамед Траоре
Метц
61
Папе Си
39
Коффи Куао
84′
70
Буна Сарр
7
Георгий Цитаишвили
10
Готье Эн
20
Абиб Диалло
38
Садибу Сане
5
Жан-Филипп Гбамен
2
Максим Колен
56′
82′
97
Фоде Балло-Туре
20
Жесси Деминге
81′
34
Натан Мбала
12
Альфа Туре
87′
19
Люка Мишаль
Статистика
Марсель
Метц
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
6
Удары в створ
9
2
Угловые
7
4
Фолы
12
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти