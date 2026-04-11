Арбелоа — о моменте с Мбаппе в игре с «Жироной»: «Это пенальти и здесь, и на Луне»

«Для меня это пенальти и здесь, и на Луне. Это просто еще один эпизод. Еще одна неделя. Это то, что мы имеем, и то, с чем приходится мириться.



Я этого не понимаю, и никто не понимает. По поводу включения VAR: он включается, когда это удобно, а когда нет — не включается. Вы знаете мое мнение, и факты его только подтверждают. Это чистейший момент. На Килиане свистнули фол, который был менее очевидным, чем этот пенальти. У нас было много эпизодов с судьями. С этим конкретным арбитром — в матче с “Мальоркой”… все как всегда.



Я ухожу с ощущением, что, хотя это был и не самый блестящий наш матч, очевидно, что мы должны были побеждать. Без вариантов. Учитывая наши моменты и то, как мало мы позволили создать “Жироне”. Состав был сильным, нацеленным на победу, и у нас были шансы забить больше. Но не сложилось», — приводит слова Арбелоа Marca.