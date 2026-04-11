Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
:
Ахмат
П1
3.00
X
3.35
П2
2.48
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Борнмут
П1
1.46
X
4.96
П2
6.83
Футбол. Испания
15:00
Реал Сосьедад
:
Алавес
П1
1.76
X
3.89
П2
4.80
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Енисей
П1
3.80
X
3.30
П2
2.07
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Кремонезе
П1
2.09
X
3.23
П2
4.10
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Верона
П1
1.94
X
3.35
П2
4.70
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
:
Спартак Кс
П1
3.20
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
П1
2.25
X
3.33
П2
3.43
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
Байер
П1
2.01
X
3.90
П2
3.50
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Унион Б
П1
2.97
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия М
П1
1.47
X
5.18
П2
6.13
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Айнтрахт Ф
П1
2.59
X
3.67
П2
2.65
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Эвертон
П1
2.16
X
3.40
П2
3.59
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Брайтон
П1
4.96
X
4.25
П2
1.67
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
П1
2.10
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Валенсия
П1
2.56
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
П1
1.46
X
4.71
П2
7.50
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
П1
1.67
X
4.41
П2
4.86
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.59
X
3.92
П2
6.53
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
П1
8.00
X
5.60
П2
1.37
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
П1
1.35
X
6.28
П2
9.00
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
П1
1.96
X
3.42
П2
4.30
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
П1
3.22
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
П1
2.49
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
П1
1.36
X
5.51
П2
9.00
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2

Арбелоа — о моменте с Мбаппе в игре с «Жироной»: «Это пенальти и здесь, и на Луне»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал после матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1) эпизод в штрафной с нападающим мадридцев Килианом Мбаппе, где его ударил локтем по лицу защитник Виктор Рейс.

Источник: Reuters

Судья не назначил пенальти в пользу «Реала» в том эпизоде, не заметив нарушения правил.

«Для меня это пенальти и здесь, и на Луне. Это просто еще один эпизод. Еще одна неделя. Это то, что мы имеем, и то, с чем приходится мириться.

Я этого не понимаю, и никто не понимает. По поводу включения VAR: он включается, когда это удобно, а когда нет — не включается. Вы знаете мое мнение, и факты его только подтверждают. Это чистейший момент. На Килиане свистнули фол, который был менее очевидным, чем этот пенальти. У нас было много эпизодов с судьями. С этим конкретным арбитром — в матче с “Мальоркой”… все как всегда.

Я ухожу с ощущением, что, хотя это был и не самый блестящий наш матч, очевидно, что мы должны были побеждать. Без вариантов. Учитывая наши моменты и то, как мало мы позволили создать “Жироне”. Состав был сильным, нацеленным на победу, и у нас были шансы забить больше. Но не сложилось», — приводит слова Арбелоа Marca.

Реал
1:1
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Испания, 31-й тур
10.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Мичел
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
51′
Жирона
Тома Лемар
(Арнау Мартинес)
62′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
76′
17
Рауль Асенсио
10
Килиан Мбаппе
35′
7
Винисиус Жуниор
20
Франсиско Гарсия
79′
23
Ферлан Менди
21
Браим Диас
84′
16
Гонсало Гарсия
3
Эдер Милитау
64′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
64′
15
Арда Гюлер
6
Эдуардо Камавинга
79′
14
Орельен Тшуамени
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
15
Виктор Цыганков
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
20
Аксель Витсель
18
Аззедин Унаи
70′
2
Уго Ринкон
88′
11
Тома Лемар
70′
21
Брайан Хиль
14
Клаудио Эчеверри
64′
9
Абель Руис
85′
7
Кристиан Стуани
23
Иван Мартин
84′
8
Фран Бельтран
Статистика
Реал
Жирона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
9
2
Угловые
10
1
Фолы
9
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
