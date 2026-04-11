Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Валенсия
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
1
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Брайтон
0
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Челябинск
0
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
0
:
Оренбург
0
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия Д
0
:
Байер
1
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
2
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
перерыв
РБ Лейпциг
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
перерыв
Вольфсбург
0
:
Айнтрахт Ф
2
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
2
:
Верона
1
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
«Арсенал» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии по футболу

Для «Арсенала» это третье поражение в четырех последних матчах.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. «Арсенал» со счетом 1:2 уступил «Борнмуту» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эли Крупи (17-я минута) и Алекс Скотт (74). У проигравших отличился Виктор Дьёкереш (35, пенальти).

«Борнмут» нанес первое поражение «Арсеналу» с 25 января в рамках чемпионата Англии. Тогда лондонская команда на своем поле проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:3). После этого «Арсенал» одержал шесть побед и дважды сыграл вничью в национальном первенстве.

Для «Арсенала» это третье поражение в четырех последних матчах. До этого команда проиграла «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги и уступила «Саутгемптону» (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии. Единственную победу за этот период «Арсенал» одержал в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0).

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 70 очками после 32 встреч. «Манчестер Сити», занимающий 2-е место и набравший 61 очко, имеет две игры в запасе. «Борнмут» располагается на 9-й позиции, набрав 45 очков. В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях против «Манчестер Сити» 19 апреля, «Борнмут» днем ранее встретится на выезде с «Ньюкаслом».

Арсенал
1:2
Первый тайм: 1:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 32
11.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Андони Ираола
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
35′
Борнмут
Эли Жуниор Крупи
17′
Алекс Скотт
(Эванилсон)
74′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
14
Виктор Дьекереш
80′
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
4
Бен Уайт
76′
3
Кристиан Москера
20
Нони Мадуэке
54′
10
Эберечи Эзе
11
Габриел Мартинелли
54′
56
Макс Доуман
29
Кай Хаверц
54′
19
Леандро Троссар
36
Мартин Субименди
76′
9
Габриэл Жезус
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
77′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
90+6′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
20
Алекс Хименес
90′
15
Адам Смит
37
Райан
70′
12
Тайлер Адамс
22
Эли Жуниор Крупи
79′
85′
27
Алекс Тот
9
Эванилсон
90′
26
Энес Юнал
10
Райан Кристи
70′
7
Дэвид Брукс
Статистика
Арсенал
Борнмут
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
3
3
Угловые
10
1
Фолы
12
18
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
