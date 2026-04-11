«Арсенал» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. «Арсенал» со счетом 1:2 уступил «Борнмуту» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эли Крупи (17-я минута) и Алекс Скотт (74). У проигравших отличился Виктор Дьёкереш (35, пенальти).
«Борнмут» нанес первое поражение «Арсеналу» с 25 января в рамках чемпионата Англии. Тогда лондонская команда на своем поле проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:3). После этого «Арсенал» одержал шесть побед и дважды сыграл вничью в национальном первенстве.
Для «Арсенала» это третье поражение в четырех последних матчах. До этого команда проиграла «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги и уступила «Саутгемптону» (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии. Единственную победу за этот период «Арсенал» одержал в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0).
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 70 очками после 32 встреч. «Манчестер Сити», занимающий 2-е место и набравший 61 очко, имеет две игры в запасе. «Борнмут» располагается на 9-й позиции, набрав 45 очков. В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях против «Манчестер Сити» 19 апреля, «Борнмут» днем ранее встретится на выезде с «Ньюкаслом».
Микель Артета
Андони Ираола
Виктор Дьекереш
35′
Эли Жуниор Крупи
17′
Алекс Скотт
(Эванилсон)
74′
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
14
Виктор Дьекереш
80′
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
4
Бен Уайт
76′
3
Кристиан Москера
20
Нони Мадуэке
54′
10
Эберечи Эзе
11
Габриел Мартинелли
54′
56
Макс Доуман
29
Кай Хаверц
54′
19
Леандро Троссар
36
Мартин Субименди
76′
9
Габриэл Жезус
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
77′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
90+6′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
20
Алекс Хименес
90′
15
Адам Смит
37
Райан
70′
12
Тайлер Адамс
22
Эли Жуниор Крупи
79′
85′
27
Алекс Тот
9
Эванилсон
90′
26
Энес Юнал
10
Райан Кристи
70′
7
Дэвид Брукс
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти