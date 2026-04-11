«Арсенал» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии по футболу

Для «Арсенала» это третье поражение в четырех последних матчах. До этого команда проиграла «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги и уступила «Саутгемптону» (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии. Единственную победу за этот период «Арсенал» одержал в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0).