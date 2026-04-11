Мостовой назвал главную проблему футболиста «Реал Сосьедад» Захаряна

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главной проблемой российского полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна является подверженность травмам, сейчас ему важно заняться полным восстановлением и понять свой организм. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист испанских «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой.
В субботу «Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Алавесом» со счетом 3:3 в матче чемпионата Испании, Захарян был в заявке, но не принял участия во встрече. Он не сыграл во втором матче подряд.
«Мы не знаем, может быть, не до конца восстановился, взяли в запас, а выпускать боятся, в прошлом матче тоже не выходил, — сказал Мостовой. — Смотря еще какая игра — как говорится, скользкий счет, матч тяжелый. Будем смотреть дальше. Но здесь же все понимают, что у него проблема в том, что он быстро травмируется. И часто. Поэтому советы здесь бесполезно давать, он все эти советы наизусть знает. Я представляю, когда человек постоянно травмируется, это сложно».
«В Россию за игровой практикой? А кто гарантирует, а если его возьмут и будет каждую неделю ломаться? Тоже ведь риск определенный. Я думаю, что в “Сосьедад” тоже не рады — купили парня, а такое происходит. Непростое время, не угадаешь, где, чего и как. Но у него есть контракт, главное — восстановиться, думать о том, что происходит в организме. Его преимущество в возрасте, он молодой, вся футбольная жизнь впереди», — добавил Мостовой.
Захаряну 22 года, в текущем сезоне он забил 1 мяч в 20 матчах во всех турнирах. Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года.
