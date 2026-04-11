Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
1.20
X
5.50
П2
42.00
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
П1
1.45
X
4.75
П2
7.75
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
П1
1.70
X
4.33
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.64
X
3.84
П2
6.19
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
П1
7.70
X
5.60
П2
1.42
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
П1
1.35
X
6.17
П2
9.00
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
П1
1.93
X
3.46
П2
4.41
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
П1
3.22
X
3.48
П2
2.30
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
П1
2.30
X
3.50
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
П1
1.34
X
5.67
П2
9.50
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
Мостовой назвал главную проблему футболиста «Реал Сосьедад» Захаряна

Российский полузащитник не сыграл во втором матче подряд.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главной проблемой российского полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна является подверженность травмам, сейчас ему важно заняться полным восстановлением и понять свой организм. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист испанских «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой.

В субботу «Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Алавесом» со счетом 3:3 в матче чемпионата Испании, Захарян был в заявке, но не принял участия во встрече. Он не сыграл во втором матче подряд.

«Мы не знаем, может быть, не до конца восстановился, взяли в запас, а выпускать боятся, в прошлом матче тоже не выходил, — сказал Мостовой. — Смотря еще какая игра — как говорится, скользкий счет, матч тяжелый. Будем смотреть дальше. Но здесь же все понимают, что у него проблема в том, что он быстро травмируется. И часто. Поэтому советы здесь бесполезно давать, он все эти советы наизусть знает. Я представляю, когда человек постоянно травмируется, это сложно».

«В Россию за игровой практикой? А кто гарантирует, а если его возьмут и будет каждую неделю ломаться? Тоже ведь риск определенный. Я думаю, что в “Сосьедад” тоже не рады — купили парня, а такое происходит. Непростое время, не угадаешь, где, чего и как. Но у него есть контракт, главное — восстановиться, думать о том, что происходит в организме. Его преимущество в возрасте, он молодой, вся футбольная жизнь впереди», — добавил Мостовой.

Захаряну 22 года, в текущем сезоне он забил 1 мяч в 20 матчах во всех турнирах. Полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года.

Реал Сосьедад
3:3
Первый тайм: 2:2
Алавес
Футбол, Испания, 31-й тур
11.04.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Эдуардо Коудет
Голы
Реал Сосьедад
Лука Сучич
(Андер Барренечеа)
14′
Антонио Сивера
27′
Орри Стейнд Оскарссон
(Такэфуса Кубо)
60′
Алавес
Дуйе Чалета-Цар
3′
Ибраим Диабате
24′
Лукас Бойе
(Денис Суарес)
90+7′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
90+3′
16
Дуйе Чалета-Цар
8
Беньят Туррьентес
18
Карлос Солер
24
Лука Сучич
86′
3
Айен Муньос
7
Андер Барренечеа
46′
11
Гонсалу Гедеш
90+9′
23
Брайс Мендес
54′
14
Такэфуса Кубо
64′
9
Орри Стейнд Оскарссон
72′
15
Пабло Марин
6
Ариц Элустондо
86′
38
Лукен Бейтия
Алавес
1
Антонио Сивера
21
Абде Реббач
59′
14
Науэль Теналья
8
Антонио Бланко
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
11
Антонио Мартинес
7
Анхель Перес
66′
86′
4
Денис Суарес
90+10′
19
Пабло Ибаньес
66′
6
Андер Гевара
18
Хон Гуриди
66′
10
Карлес Аленья
22
Ибраим Диабате
60′
15
Лукас Бойе
Статистика
Реал Сосьедад
Алавес
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
4
2
Угловые
9
5
Фолы
11
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
