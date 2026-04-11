«Байер» прервал серию «Боруссии» из четырех побед в Бундеслиге

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник гостей Роберт Андрих.
«Байер» (52 очка) поднялся на пятое место в Бундеслиге. «Боруссия» (64 очка) остается второй в турнирной таблице. У дортмундцев прервалась серия из четырех побед подряд.
В параллельных матчах «Айнтрахт» победил «Вольфсбург» (2:0), «Лейпциг» переиграл гладбахскую «Боруссию» (1:0), а «Хайденхайм» одержал победу над «Унионом» (3:1).
Футбол, Германия, 29-й тур
11.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Каспер Юльманн
Голы
Байер
Роберт Андрих
42′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
5′
4
Нико Шлоттербек
9
Серу Гирасси
45′
10
Юлиан Брандт
26
Юлиан Рюэрсон
76′
42
Альмугера Кабар
24
Даниэль Свенссон
59′
14
Максимилиан Байер
63′
7
Джоб Беллингем
76′
6
Салих Озджан
21
Фабиу Силва
65′
40
Самуэле Инасио
20
Марсель Забитцер
64′
17
Карни Чуквуэмека
Байер
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
12
Эдмонд Тапсоба
5
Лоик Баде
20
Алехандро Гримальдо
25
Эсекиэль Паласиос
24
Алейкс Гарсия
42
Монтрелл Калбрет
74′
21
Лукас Васкес
35
Кристиан Кофане
54′
14
Патрик Шик
30
Ибрахим Маза
90′
10
Малик Тилльман
23
Натан Телла
73′
19
Эрнест Поку
Статистика
Боруссия Д
Байер
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
1
4
Угловые
5
5
Фолы
5
6
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Дениз Айтекин
(Германия)
