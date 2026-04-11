«Байер» прервал серию «Боруссии» из четырех побед в Бундеслиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.00
П2
67.00
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.42
П2
7.50
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.33
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.84
П2
6.19
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.60
П2
1.42
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.17
П2
9.00
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.46
П2
4.41
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.48
П2
2.30
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.50
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.67
П2
9.50
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Байер» прервал серию «Боруссии» из четырех побед в Бундеслиге

«Байер» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги — 1:0.

Источник: Getty Images

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник гостей Роберт Андрих.

«Байер» (52 очка) поднялся на пятое место в Бундеслиге. «Боруссия» (64 очка) остается второй в турнирной таблице. У дортмундцев прервалась серия из четырех побед подряд.

В параллельных матчах «Айнтрахт» победил «Вольфсбург» (2:0), «Лейпциг» переиграл гладбахскую «Боруссию» (1:0), а «Хайденхайм» одержал победу над «Унионом» (3:1).

Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Германия, 29-й тур
11.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Каспер Юльманн
Голы
Байер
Роберт Андрих
42′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
5′
4
Нико Шлоттербек
9
Серу Гирасси
45′
10
Юлиан Брандт
26
Юлиан Рюэрсон
76′
42
Альмугера Кабар
24
Даниэль Свенссон
59′
14
Максимилиан Байер
63′
7
Джоб Беллингем
76′
6
Салих Озджан
21
Фабиу Силва
65′
40
Самуэле Инасио
20
Марсель Забитцер
64′
17
Карни Чуквуэмека
Байер
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
12
Эдмонд Тапсоба
5
Лоик Баде
20
Алехандро Гримальдо
25
Эсекиэль Паласиос
24
Алейкс Гарсия
42
Монтрелл Калбрет
74′
21
Лукас Васкес
35
Кристиан Кофане
54′
14
Патрик Шик
30
Ибрахим Маза
90′
10
Малик Тилльман
23
Натан Телла
73′
19
Эрнест Поку
Статистика
Боруссия Д
Байер
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
1
4
Угловые
5
5
Фолы
5
6
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Дениз Айтекин
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти