«Милан» на «Сан-Сиро» потерпел разгромное поражение от «Удинезе»

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.
На 27-й минуте мяч залетел в ворота от ноги защитника россонери Давиде Бартезаги, а через 10 минут отличился Юрген Эккеленкамп. Окончательный результат на табло установил Артур Атта на 71-й минуте.
«Милан», идущий на третьей строчке в таблице итальянского чемпионата, проиграл второй матч подряд и дал шанс «Наполи» увеличить отрыв. «Удинезе» после этой победы промежуточно поднялся на 10-е место.
Футбол, Италия, 32-й тур
11.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Коста Руньяич
Голы
Удинезе
Давиде Бартесаги
27′
Юрген Эккеленкамп
(Николо Дзаньоло)
37′
Артур Атта
(Юрген Эккеленкамп)
71′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
56
Алексис Салемакерс
5
Кони де Винтер
31
Страхиня Павлович
24
Закари Атекаме
46′
9
Никлас Фюллкруг
4
Самуэле Риччи
60′
19
Юссуф Фофана
14
Лука Модрич
72′
30
Ардон Яшари
10
Рафаэл Леау
16′
77′
8
Рубен Лофтус-Чик
11
Кристиан Пулишич
72′
18
Кристофер Нкунку
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
46′
28
Умар Соле
27
Кристиан Кабаселе
19
Кингсли Эхизибуэ
11
Ассан Камара
8
Йеспер Чельстрем
10
Николо Дзаньоло
66′
24
Якуб Петровски
14
Артур Атта
85′
6
Ойер Саррага
9
Кинан Дэвис
76′
7
Идрисса Гей
32
Юрген Эккеленкамп
86′
38
Леннон Миллер
Статистика
Милан
Удинезе
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
3
6
Угловые
4
3
Фолы
9
14
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
