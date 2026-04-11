Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.57
П2
9.00
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
3.26
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Милан» на «Сан-Сиро» потерпел разгромное поражение от «Удинезе»

В матче 32-го тура Серии А «Милан» на своем поле проиграл «Удинезе».

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

На 27-й минуте мяч залетел в ворота от ноги защитника россонери Давиде Бартезаги, а через 10 минут отличился Юрген Эккеленкамп. Окончательный результат на табло установил Артур Атта на 71-й минуте.

«Милан», идущий на третьей строчке в таблице итальянского чемпионата, проиграл второй матч подряд и дал шанс «Наполи» увеличить отрыв. «Удинезе» после этой победы промежуточно поднялся на 10-е место.

Милан
0:3
Первый тайм: 0:2
Удинезе
Футбол, Италия, 32-й тур
11.04.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Коста Руньяич
Голы
Удинезе
Давиде Бартесаги
27′
Юрген Эккеленкамп
(Николо Дзаньоло)
37′
Артур Атта
(Юрген Эккеленкамп)
71′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
56
Алексис Салемакерс
5
Кони де Винтер
31
Страхиня Павлович
24
Закари Атекаме
46′
9
Никлас Фюллкруг
4
Самуэле Риччи
60′
19
Юссуф Фофана
14
Лука Модрич
72′
30
Ардон Яшари
10
Рафаэл Леау
16′
77′
8
Рубен Лофтус-Чик
11
Кристиан Пулишич
72′
18
Кристофер Нкунку
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
46′
28
Умар Соле
27
Кристиан Кабаселе
19
Кингсли Эхизибуэ
11
Ассан Камара
8
Йеспер Чельстрем
10
Николо Дзаньоло
66′
24
Якуб Петровски
14
Артур Атта
85′
6
Ойер Саррага
9
Кинан Дэвис
76′
7
Идрисса Гей
32
Юрген Эккеленкамп
86′
38
Леннон Миллер
Статистика
Милан
Удинезе
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
3
6
Угловые
4
3
Фолы
9
14
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти