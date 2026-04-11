Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
2
:
Анже
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
1
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
перерыв
Аталанта
0
:
Ювентус
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения гражданства Норвегии

«Будё-Глимт» проиграл «Викингу» со счетом 0:5.

ТАСС, 11 апреля. Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин пропустил пять мячей в гостевом матче четвертого тура чемпионата Норвегии по футболу против «Викинга».

Встреча завершилась со счетом 5:0. Она стала первой для Хайкина после получения им норвежского гражданства.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года и является четырехкратным чемпионом страны. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».

В текущем сезоне «Будё-Глимт» вместе с Хайкиным дошел до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил португальскому «Спортингу» по сумме двух матчей (3:0, 0:5). Хайкин выходил в старте во всех 12 играх команды в турнире. Он установил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за один сезон без учета квалификации (67). Прежний рекорд принадлежал бельгийскому голкиперу испанского «Реала» Тибо Куртуа, у которого в сезоне-2021/22 было 59 сейвов.

Хайкин не провел ни одного матча за основную сборную России, вратарь вызывался на игры отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии, но не выходил на поле.