Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения гражданства Норвегии

ТАСС, 11 апреля. Вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин пропустил пять мячей в гостевом матче четвертого тура чемпионата Норвегии по футболу против «Викинга».
Встреча завершилась со счетом 5:0. Она стала первой для Хайкина после получения им норвежского гражданства.
Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года и является четырехкратным чемпионом страны. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».
В текущем сезоне «Будё-Глимт» вместе с Хайкиным дошел до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил португальскому «Спортингу» по сумме двух матчей (3:0, 0:5). Хайкин выходил в старте во всех 12 играх команды в турнире. Он установил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за один сезон без учета квалификации (67). Прежний рекорд принадлежал бельгийскому голкиперу испанского «Реала» Тибо Куртуа, у которого в сезоне-2021/22 было 59 сейвов.
Хайкин не провел ни одного матча за основную сборную России, вратарь вызывался на игры отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии, но не выходил на поле.