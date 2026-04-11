Хайкин пропустил пять голов в первом матче после получения гражданства Норвегии

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года и является четырехкратным чемпионом страны. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».