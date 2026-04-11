Голы Нгумоа и Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Фулхэм» в АПЛ

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Рио Нгумоа (36-я минута) и Мохамед Салах (40).
Для 17-летнего Нгумоа этот гол стал вторым в Английской премьер-лиге (АПЛ). Первый мяч в игре против «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) также был победным. Лучший бомбардир прошлого сезона Салах в текущем чемпионате отличился в шестой раз, на «Энфилде» он не забивал с 1 ноября.
Команда Арне Слота прервала серию из трех матчей без побед и с 52 очками занимает пятое место в таблице. «Фулхэм» (44 очка) идет 11-м.
В других матчах дня «Брайтон» на выезде обыграл «Бёрнли» (2:0), «Брентфорд» сыграл дома вничью с «Эвертоном» (2:2).
Арне Слот
Марку Силва
Рио Нгумоха
(Флориан Вирц)
36′
Мохамед Салах
(Коди Гакпо)
40′
25
Георгий Мамардашвили
26
Эндрю Робертсон
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
69′
2
Джо Гомес
11
Мохамед Салах
90′
42
Трей Ньони
73
Рио Нгумоха
69′
9
Александер Исак
7
Флориан Вирц
68′
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
46′
38
Райан Гравенберх
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
16
Сандер Берге
17
Алекс Ивоби
33
Энтони Робинсон
69′
30
Райан Сессеньон
8
Харри Уилсон
80′
7
Рауль Хименес
14
Оскар Бобб
46′
20
Саша Лукич
24
Джошуа Кинг
46′
32
Эмил Смит-Роу
9
Родригу Мунис
80′
19
Сэмюэл Чуквуэзе
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
