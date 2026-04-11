Гол Бога принес «Ювентусу» победу над «Аталантой»

Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий туринцев Жереми Бога. С 2022 по 2023 годы ивуариец выступал за «Аталанту».
«Ювентус» (60 очков) поднялся на четвертое место в Серии А, обойдя «Комо» (58), но у соперника есть игра в запасе. «Аталанта» с 53 очками идет седьмой в турнирной таблице.
Футбол, Италия, 32-й тур
11.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Лучано Спаллетти
Голы
Ювентус
Жереми Бога
48′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
42
Джорджио Скальвини
19
Берат Джимсити
47
Лоренцо Бернаскони
13
Эдерсон
17
Шарль Де Кетеларе
66′
23
Сеад Колашинац
72′
69
Хонест Аханор
77
Давиде Дзаппакоста
86′
16
Рауль Белланова
90
Никола Крстович
72′
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
72′
9
Джанлука Скамакка
59
Никола Залевски
55′
18
Джакомо Распадори
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
3
Бремер
13
Жереми Бога
5
Мануэль Локателли
2
Эмиль Хольм
71′
4
Федерико Гатти
27
Андреа Камбьясо
73′
79′
18
Филип Костич
84′
19
Кефрен Тюрам
69′
71′
8
Тен Копмейнерс
7
Франсишку Консейсау
79′
21
Фабио Миретти
10
Кенан Йылдыз
58′
30
Джонатан Дэвид
Статистика
Аталанта
Ювентус
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
3
2
Угловые
13
2
Фолы
7
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
