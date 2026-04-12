«Астон Вилла» не смогли обыграть «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл», забив два гола в концовке

После автогола Мурилло на 23-й минуте хозяева сравняли счет благодаря точному удару Неко Уильямса (38).
В параллельной встрече «Кристал Пэлас» дома одержал волевую победу над над «Ньюкаслом» (2:1).
На 43-й минуте счет открыл форвард сорок Уильям Осула. Однако «орлы» сумели вырвать победу с помощью дубля Жан-Филиппа Матета (80, 90+4 — пенальти).
«Астон Вилла» Унаи Эмери с 55 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идет 13-м (42 очка), опережая «Ньюкасл» (42) по дополнительным показателям. «Ноттингем Форест» (33) — 16-й.
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Унаи Эмери
Голы
Ноттингем Форест
Неко Уильямс
(Каллум Хадсон-Одои)
38′
Астон Вилла
Мурильо
23′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
7
Каллум Хадсон-Одои
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
63′
6
Ибраим Сангаре
8
Эллиот Андерсон
34
Ола Айна
89′
22
Райан Йейтс
21
Омари Хатчинсон
45′
65′
11
Крис Вуд
10
Морган Гиббс-Уайт
84′
16
Николас Домингес
19
Игор Жезус
89′
14
Дан Ндой
Астон Вилла
40
Марко Бизот
7
Джон Макгинн
67′
3
Виктор Линделеф
14
Пау Торрес
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
2
Мэтти Кэш
11′
90′
16
Андрес Гарсия
12
Люка Динь
78′
22
Иан Матсен
27
Морган Роджерс
78′
10
Эмилиано Буэндия
6
Росс Баркли
77′
21
Дуглас Луис
11
Олли Уоткинс
87′
18
Тэмми Абрахам
Статистика
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
4
5
Угловые
7
3
Фолы
15
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти