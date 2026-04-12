Минимальной победой завершился матч «Актобе» против «Каспия» в чемпионате Казахстана

Матч прошел на «Туркестан арене», где номинальными хозяевами выступили актюбинцы. Итоговый счет противостояния — 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте забил казахстанский полузащитник «Актобе» Артур Шушеначев, который реализовал пенальти.
Победа позволила «Актобе» набрать семь очков и расположиться на девятом месте в чемпионате Казахстана по футболу.
«Каспий» же не одержал ни одной победы в сезоне. В их активе одна ничью и четыре поражения. С одним баллом актаусцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице КПЛ.