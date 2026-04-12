«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Штутгарт» разгромил «Гамбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 4:0. Голы забили Ангело Штиллер (21-я минута), Крис Фюрих (32), Максимилиан Миттельштедт (56) и Билал Эль-Ханнус (86).
«Штутгарт» с 56 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице, «Гамбург» (31 очко) идет 12-м.
Футбол, Германия, 29-й тур
12.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Мерлин Польцин
Голы
Штутгарт
Ангело Штиллер
(Джейми Левелинг)
21′
Крис Фюрих
(Эрмедин Демирович)
32′
Максимилиан Миттельштедт
(Крис Фюрих)
56′
Биляль Эль-Ханнус
(Тиагу Томаш)
86′
Нереализованные пенальти
Штутгарт
Дениз Ундав
82′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
18
Джейми Левелинг
3
Рамон Хендрикс
24
Джефф Шабо
6
Ангело Штиллер
22
Лоренц Ассиньон
88′
4
Джоша Вагноман
10
Крис Фюрих
70′
11
Биляль Эль-Ханнус
26
Дениз Ундав
80′
88′
25
Хереми Аревало
9
Эрмедин Демирович
70′
28
Николас Нарти
30
Чема Андрес
24′
70′
8
Тиагу Томаш
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
17
Вармед Омари
25
Джордан Торунарига
2
Вильям Микельбренсис
20
Фабиу Виейра
21
Николай Ремберг
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
8
Даниэль Эльфадли
72′
16
Георгий Гочолеишвили
45
Фабио Бальде
72′
24
Николас Капальдо
80′
23
Альберт Гренбек
60′
9
Роберт Глатцель
14
Райан Филипп
60′
49
Отто Штанге
Статистика
Штутгарт
Гамбург
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
23
9
Удары в створ
11
5
Угловые
8
2
Фолы
10
14
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
