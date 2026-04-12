«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков

Счет на 51-й минуте открыл Нико О’Райли. На 57-й минуте Марк Гехи увеличил преимущество горожан, а на 68-й Жереми Доку забил третий гол в ворота хозяев. Райан Шерки отметился двумя результативными передачами в этой игре.
«Манчестер Сити» выиграл третий матч подряд во всех турнирах и с 64 очками сохраняет второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая 6 баллов лидирующему «Арсеналу», однако у горожан еще один матч в запасе. 19 апреля «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют в Манчестере.
«Челси» с 48 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Нико О`Райли
(Райан Шерки)
51′
Марк Гехи
(Райан Шерки)
57′
Жереми Доку
68′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
54′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
29
Уэсли Фофана
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
88′
34
Джош Ачимпонг
41
Эстеван
12′
67′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
81′
9
Лиам Делап
17
Андрей Сантос
67′
49
Алехандро Гарначо
25
Мойсес Кайседо
82′
14
Дариу Эссугу
90+8′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
42
Антуан Семеньо
38′
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
16
Родри
33
Нико О`Райли
64′
21
Райан Аит Нури
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
10
Райан Шерки
76′
47
Фил Фоден
20
Бернарду Силва
81′
8
Матео Ковачич
Статистика
Челси
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
12
18
Удары в створ
3
8
Угловые
4
12
Фолы
10
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
