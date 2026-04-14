Гол Гозенса принес «Фиорентине» победу над «Лацио»

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Источник: Getty Images

Единственный гол на 28-й минуте забил Робин Гозенс.

«Фиорентина» (35 очков) поднялась на 15-е место в Серии А. Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли продлила серию без поражений в чемпионате до пяти матчей.

«Лацио» с 44 очками идет девятым в турнирной таблице.

Фиорентина
1:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
Футбол, Италия, 32-й тур
13.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Маурицио Сарри
Голы
Фиорентина
Робин Гозенс
28′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
80′
80
Джованни Фаббиан
27
Чер Ндур
8
Роландо Мандрагора
91
Роберто Пикколи
90′
17
Джек Харрисон
6
Лука Раньери
21
Робин Гозенс
80′
62
Луис Бальбо
22
Джакопо Фаццини
84′
19
Манор Соломон
3
Даниэле Ругани
31′
71′
5
Марин Понграчич
Лацио
40
Эдоардо Мотта
29
Мануэль Лаццари
17
Нуну Тавареш
4
Патрисио Габаррон
13
Алессио Романьоли
25
Оливер Провстгор
26
Тома Башич
46′
7
Фисайо Деле-Баширу
24
Кеннет Тэйлор
79′
20
Петар Ратков
19
Булай Диа
67′
9
Родригес Педро
90′
22
Маттео Канчельери
67′
18
Густав Исаксен
10
Маттиа Дзакканьи
46′
14
Тиджани Нослин
63′
Статистика
Фиорентина
Лацио
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
2
6
Угловые
5
6
Фолы
10
10
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
