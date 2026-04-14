«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл дома в чемпионате Англии в 2026 году

Манкунианцы проиграли «Лидсу».

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 дома проиграл «Лидсу» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

В составе победителей оба мяча забил Ноа Окафор (5-я и 29-я минуты). У проигравших отличился Каземиро (69). На 56-й минуте с поля был удален защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес.

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое домашнее поражение в чемпионате Англии с 24 ноября прошлого года. Тогда в матче 12-го тура команда уступила «Эвертону» (0:1).

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место, набрав 55 очков. «Лидс» с 36 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Челси», «Лидс» примет «Вулверхэмптон». Встречи пройдут 18 апреля.

Манчестер Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:2
Лидс
Футбол, Англия, Тур 32
13.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Даниэль Фарке
Голы
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
69′
Лидс
Ноа Окафор
5′
Ноа Окафор
(Брэнден Ааронсон)
29′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
49′
10
Матеус Кунья
18′
8
Бруну Фернандеш
64′
30
Беньямин Шешко
15
Лени Йоро
6
Лисандро Мартинес
56′
18
Каземиру
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
70′
2
Диогу Далот
16
Амад Диалло
70′
19
Брайан Мбемо
Лидс
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
39′
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
2
Джейден Богл
3
Габриэль Гудмундссон
9
Доминик Калверт-Льюин
4
Итан Ампаду
86′
22
Ао Танака
74′
44
Илиа Груев
11
Брэнден Ааронсон
86′
8
Шон Лонгстафф
19
Ноа Окафор
74′
29
Вильфред Ньонто
Статистика
Манчестер Юнайтед
Лидс
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
20
15
Удары в створ
9
6
Угловые
11
4
Фолы
12
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
