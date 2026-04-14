«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл дома в чемпионате Англии в 2026 году

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 дома проиграл «Лидсу» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
В составе победителей оба мяча забил Ноа Окафор (5-я и 29-я минуты). У проигравших отличился Каземиро (69). На 56-й минуте с поля был удален защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес.
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое домашнее поражение в чемпионате Англии с 24 ноября прошлого года. Тогда в матче 12-го тура команда уступила «Эвертону» (0:1).
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место, набрав 55 очков. «Лидс» с 36 очками располагается на 15-й строчке.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Челси», «Лидс» примет «Вулверхэмптон». Встречи пройдут 18 апреля.
Майкл Кэррик
Даниэль Фарке
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
69′
Ноа Окафор
5′
Ноа Окафор
(Брэнден Ааронсон)
29′
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
49′
10
Матеус Кунья
18′
8
Бруну Фернандеш
64′
30
Беньямин Шешко
15
Лени Йоро
6
Лисандро Мартинес
56′
18
Каземиру
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
70′
2
Диогу Далот
16
Амад Диалло
70′
19
Брайан Мбемо
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
39′
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
2
Джейден Богл
3
Габриэль Гудмундссон
9
Доминик Калверт-Льюин
4
Итан Ампаду
86′
22
Ао Танака
74′
44
Илиа Груев
11
Брэнден Ааронсон
86′
8
Шон Лонгстафф
19
Ноа Окафор
74′
29
Вильфред Ньонто
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
